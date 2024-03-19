الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى سبب حريق كافيه شهير فى الدقى

حريق كافيه فى الدقى
حريق كافيه فى الدقى

رجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل كافيه شهير، أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافية شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي حريق حريق كافيه شهير حريق كافيه الدقي

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