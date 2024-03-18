تفحم الديكور الخشبى.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة

عاين رجال المباحث موقع حريق مسلسل "ألف ليلة وليلة" بلوكيشن "جودر" في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأظهرت النتائج تفحم ديكور المنزل الخشبي بالكامل الذي اشتعلت فيه النيران.

وأضافت المعاينة أن المنزل المحترق كان جزءًا من ديكور الحي الشعبي، حيث تم بناؤه.

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، إلى موقع الحريق لفحص الواقعة ومتابعة التحقيقات بعد إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المكان.

وأجرت الأجهزة الأمنية في الجيزة تحريات مكثفة حول نشوب حريق في لوكيشن مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، للكشف عن أسباب الحريق.

وأشار عدد من العاملين في المسلسل والمشاركين في التمثيل إلى أن الحريق نشب بسبب مشهد تمثيلي كانوا يقومون به ويتضمن "خبز العيش" واستخدام أنبوبة البوتاجاز لتوصيل النار للفرن عبر خرطوم، ولكن حدثت مشكلة بسبب عدم وجود عوازل داخل الفرن وفشلوا في تشغيلها.

وتبين أن العاملين أحضروا فحمًا بدلًا من الأخشاب وأشعلوه، فتطاير بعضها بفعل الهواء واشتعل في الديكور المكون من منزل خشبي وكميات من الفوم ملصقة ببعضها بالتنر مما أدى لاشتعال النيران، وتمت السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المنطقة المجاورة وتم إخمادها دون وقوع إصابات.

التحقيقات أظهرت أن الحريق التهم منزلًا خشبيًا تم بناؤه على مساحة 120 مترًا لتصوير بعض أحداث المسلسل، وتم بناء فرن بلدي لاستخدامه في تصوير مشهد عمل خبز، وهو من المشاهد الأساسية.

وكشفت التحريات الأولية في حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال عن أن النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية والمسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، وتمت السيطرة عليها دون حدوث خسائر بشرية.

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