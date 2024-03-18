عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

كشفت التحريات الأولية، أن حريق لوكيشن تصوير مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، اندلع في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية.

كان قد شهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل.

ونشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للسيطرة على الحريق، معلقًا عليها: هو إيه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة على حريق في ديكور ألف ليلة وليلة (جودر) الحمد الله ربنا ستر.

ومن جهته؛ كشف المخرج إسلام خيري، مخرج مسلسل جودر، أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تمت السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولا خسائر بشرية.

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