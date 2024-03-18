السجن 5 سنوات لشاب ابتز أستاذة جامعية بصور مفبركة

عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم شابًا بالسجن 5 سنوات؛ لابتزازه أستاذة جامعية وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة ومخلة لها عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت الدكتورة نهى الجندي دفاع المجني عليها، أن المتهم عثر على الحساب الشخصي للأستاذة الجامعية المجني عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعندما شاهد محتواه بأنها معيدة في جامعة خاصة وشاهد صورها احتفظ بها ثم قام بفبركة تلك الصور لتظهر في أشكال فاضحة ومخلة ثم قام باختراق الحساب وحصل على رقم هاتفها وبدأ في مراسلتها عبر تطبيق "واتس أب" طالبًا منها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور بين أصدقائها وأسرتها وطلابها وعندما لم تستجب له في البداية أرسل عدد كبير من الصور المفبركة لها إلى والدها وكرر ابتزازه لها ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

وكشف تتبع مباحث الإنترنت لحساب المتهم على تطبيق "واتس اب" أنه يراسلها من رقمه الخاص المسجل باسمه، وأحالته النيابة إلى المحاكمة هاربًا وعقب صدور الحكم بسجنه 5 سنوات القت الأجهزة الأمنية القبض عليه في محافظة المنوفية.

وكشفت تحقيقات نيابة شبين الكوم الكلية، عن الملابسات الكاملة للجريمة وذكرت في أمر الإحالة أن المتهم "محمود.م.م" هدد المجنى عليها "دينا. م. ع" بإفشاء أمر من الأمور الخادشة للحياء وهي صورًا ومقاطع مرئية لها مخلة بالشرف والتي تسيء لسمعتها ولخدش شرفها، وذلك لحملها على دفع مبالغ مالية له نظيرعدم نشر تلك الصور والمقاطع المرئية والتي تسيء لسمعتها وتخدش شرفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما هدد المجنى عليها كتابة، بأن أرسل إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق "واتس اب" رسائل كتابية تتضمن تهديدًا بنشر صور خاصة بها ومقاطع مرئية مخلة بالشرف والحياء بين الأهالي وكان ذلك التهديد مصحوبًا بتكليفها بأمر وهو الانصياع له والرضوخ لأوامره ودفع مبالغ مالية له نظير عدم نشر تلك الصور والتي تسيء لسمعتها وتخدش شرفها.

واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط لها صورًا ونقل مقاطع مرئية لها مخلة بالشرف دون رضائها والتي تسيء لسمعتها وتخدش شرفها، كما استعمل في غير علانية الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالمجني عليها وكان ذلك بغير رضائها بأن أرسلها لوالدها بمحادثة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب".

وأضافت النيابة أن المتهم حصل بطريق التهديد على منفعة من المجنى عليها تتمثل في مبالغ مالية بأن ساومها علي ذلك نظير عدم نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالحياء خاصة بها بين الأهالي والتي تسئ لسمعتها وتخدش شرفها واعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل والصور الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب " والتي تنتهك خصوصيتها بغير رضاها.

وتضمنت مذكرة الإحالة أن المتهم أدار حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" على بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك علي النحو المبين وتعمد مضايقة وازعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم بدائرة محكمة استئناف طنطا.