بعد علاقة غير شرعية.. طالبة ثانوي تتهم حبيبها بتهديدها بصور فاضحة

خوفا من ان تلقى ابنته مصير نيرة صلاح طالبة العريش، قرر أب اللجوء الى الشرطة بمنطقة العجوزة بعدما أخبرته ابنته بتعرضها للابتزاز بصور فاضحة من زميلها.

ابتزاز وتهديد لقضاء سهرات حمراء

طالبة الثانوي توجهت إلى والديها محنية الرأس مترددة في إخبارهما بأزمتها، ونطقت بكلمات بسيطة عما تعاني منه، وقالت لوالديها انها تتعرض للابتزاز والتهديد من زميلها بنشر صور فاضحة لها لإجبارها على قضاء سهرات حمراء معه.

اصطحب الاب ابنته وتوجها لقسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بتعرض ابنته للابتزاز والتهديد وادلت الفتاة ببيانات الشاب وسلمت الشرطة الرسائل الواردة منه، وبالفعل تحركت قوة امنية من القسم لتعود برفقة الشاب الذي فجر مفاجأة صادمة للجميع.

علاقة غير شرعية

وقال الشاب المضبوط انه تربطه بالفتاة علاقة حب ونشأت بينهما علاقة غير شرعية أفقدها خلالها عذريتها، وكان يصور اللحظات الحميمية بينهما بكامل ارادتها "برضاها ومزاجها" وانه لم يجبرها على ممارسة الرذيلة.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات لتتدخل أسرته في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بتحرير عقد يلزم ابنهم بالزواج من الفتاة بعد بلوغها السن القانونية وتصالح الطرفين.