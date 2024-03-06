استمرار حبس عصابة فرض السيطرة على مزارع بالشيخ زايد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في فرض السيطرة على الأراضي والمزارع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، عن وجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية بمنطقة الشيخ زايد.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى"، وخفير قررا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الاستيلاء على الأرض عنوة.



بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة والتحقيق.