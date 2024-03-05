الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال تطوير "أب تاون" والمنطقة الصناعية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، منطقة "أب تاون" والمنطقة الصناعية؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، ورافقه خلال الجولة مسئولو المرافق ومتابعة المنطقة الصناعية والطرق بالجهاز، وإدارتي الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه يجري تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة. 

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق، مرحلة ثانية ( طبقة أساس – mco - طبقة أسفلتية )، لاتجاه واحد فقط بمنطقة الحارات الرئيسية للطريقين a&e-j، ويخدم منطقة أب تاون (ي 1)، ويربطها بالمحور الخدمي الثاني ٤٨ / ١٠١ بطول حوالي ١٠ كم، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وتابع النجار أعمال تنفيذ المرافق والطرق بمشروع ٢٧٠ فدانًا بالمنطقة الصناعية، وقال: "إن هذا المشروع يتوافق مع اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الصناعة، وسيوفر للمستثمرين قطع أراض صناعية بنشاطات مختلفة".

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو ٨٤ مليون جنيه، وبلغت نسب إنجاز المشروع نحو ٩٥٪؜، مشيرًا إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي للمشروع.

المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر أب تاون الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين لجولة مسئولو المنطقة الصناعية

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أحمد أبو هشيمة: أركز في استثماراتي ببلدي.. وواثق في قدرتها على تخطي الأزمة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

"شاكر" يترأس اجتماع الجمعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن