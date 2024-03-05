الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بالتحرش بموظفة داخل كوافير في الطالبية

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مصفف شعر متهم بالتحرش بموظفة داخل محل "كوافير" بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظفة تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل محل كوافير داخل مول شهير بدائرة القسم، قام مصفف شعر بالتحرش بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها وقام بأفعال مشينة أمامها.

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وبفحص كاميرات المراقبة تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطالبية التحرش التحرش بموظفة مديرية أمن الجيزة مصفف شعر

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