الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

براءة محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، والقضاء ببراءته.
 

دفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك التجاري الدولي.


وتابع أن القانون قد نص صراحة في المادة 102 فقرة مكرر من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

الفنان محمد رمضان حبسه سنة جنايات جنوب الجيزة نشر أخبار كاذبة القضاء ببراءته البنك التجاري الدولي الحجز على أموال

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