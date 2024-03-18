الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ندب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق فندق بالجيزة

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح حريق داخل فندق بالجيزة ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاعه، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

 

وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

 

وكلفت النيابة قطاع الحماية المدنية بفحص الفندق لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية من عدمه.

 

ومن المقرر الاستماع إلى أقوال شهود عيان الحريق والمسئولين عن إدارة الفندق.

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وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق نشب داخل أحد الفنادق في الهرم دون وقوع إصابات، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل فندق بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات  الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتبين أن النيران شبت داخل غرفة سونا والعاب رياضية "جيم" وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

حريق فندق الجيزة المعمل الجنائي النيابة العامة حريق

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