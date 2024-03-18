الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق سوق السيدة زينب

حريق سوق السيدة زينب
حريق سوق السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة حريق سوق السيدة زينب لعدم وجود شبهة جنائية. 

 

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق لأقوال عدد من أصحاب المحلات المتضررين من اشتعال حريق بالسوق التجاري، خلف مسجد السيدة زينب، وذكروا أنهم فوجئوا باشتعال الحريق، في الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة، وحاولوا السيطرة عليه وإخماده، إلا أن سرعة اشتعال النيران نتيجة المواد البلاستيكية التي تحتويها المحلات، ساعدت على انتشارها وامتدادها لعدد من المحلات التجارية بالسوق.

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وأجرى رجال المباحث معاينة للمحلات التي اشتعل بها الحريق، لتقدير حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة المختصة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق.

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