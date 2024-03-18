الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تشريح جثة عامل لقى مصرعه بطلق ناري في المنيرة

جثة
جثة

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعي بتشريح جثة شخص لقى مصرعه بطلق ناري، بسبب خلافات مع عاطل؛ لبيان سبب الوفاة، وما بها من إصابات.

 

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل شخص بطلق ناري بفرد خرطوش خلال مشاجرة في المنيرة الغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل للدفاع عنه، فقام بإطلاق النار عليه بفرد خرطوش، أسفرت عن مصرعه في الحال.

تشريح جثة شخص المنيرة الصفة التشريحية الطبيب الشرعي النيابة العامة

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