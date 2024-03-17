الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة في دهس سائق لـ 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالهرم

حبس سائق
حبس سائق

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع سائق سيارة، تسبب في دهس 4 أشخاص بسيارته قبل الإفطار، بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وبينت التحقيقات أنه أثناء محاولة 3 أشخاص وربة منزل عبور الطريق دهستهم سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص وربة منزل عبور الطريق دهستهم سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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