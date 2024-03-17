الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق فى مصرع شخص على يد شقيقه بالإسكندرية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بالاسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول مصرع شخص بمنطقة أبوسليمان على يد شقيقه قبل دقائق من تناول الإفطار بسبب خلافات أسرية بينهما، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمقتل شخص على يد شقيقه

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بوقوع جريمة قتل بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما بشارع الترعة المردومة بمنطقة أبوسليمان شرق الإسكندرية، فانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث وتم التأكد من صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل شقيقه.

وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، إلى أن سبب الحادث هو خلافات أسرية بين الطرفين.

القبض على المتهم

على الفور تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، كما تم نقل جثة شقيقه المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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