أفراد الأمن المكلفين بحراسة أستوديو الأهرام: تفاجانا باشتعال النيران بأحد أبنية الاستوديو الخشبية

كشف بيان صادر عن النيابة العامة في واقعة حريق استوديو الأهرام عن تفاصيل نشوب الحريق من خلال أقوال أفراد الأمن.

سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

رصدت النيابة العامة، فجر أمس السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوبَ حريقٍ هائلٍ ب "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.