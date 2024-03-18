الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أفراد الأمن المكلفين بحراسة أستوديو الأهرام: تفاجانا باشتعال النيران بأحد أبنية الاستوديو الخشبية

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

كشف بيان صادر عن النيابة العامة في واقعة حريق استوديو الأهرام عن تفاصيل نشوب الحريق من خلال أقوال أفراد الأمن.

 

سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة. 

 

رصدت النيابة العامة، فجر أمس السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوبَ حريقٍ هائلٍ ب "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

استوديو الأهرام حريق استوديو الأهرام حراسة الاستوديو حريق هائل ب استوديو الأهرام

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام بالجيزة

نيفين الكيلانى: استوديو الأهرام شاهد على تصوير نحو 500 عمل فنى

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

هل ستصرف الحكومة تعويضات للمتضررين من حريق استوديو الأهرام؟

كم عدد المبانى السكنية المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

عاجل.. حزب الله يشن 8 هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى على الحدود

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو تأكد من سلامة الأجواء.. والطائرات تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار

مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى شارع السنترال بمحافظة الفيوم

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد