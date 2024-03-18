الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة

موقع حريق لوكيشن
موقع حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة

توجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، إلى موقع حريق مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، لفحص ملابسات الواقعة ومتابعة التحريات بعد إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي الموقع.

أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة حول نشوب حريق في موقع تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، من أجل الكشف عن أسباب الحريق.

وأشار عدد من العاملين في المسلسل والمشاركين في التمثيل إلى أن الحريق نشب نتيجة لمشهد تمثيلي كانوا يقومون به، حيث كانوا يستخدمون انبوبة البوتاجاز لتوصيل النار للفرن باستخدام خرطوم، ولكن حدثت مشكلة في خرطوم الأنبوبة بسبب عدم وجود عوازل داخل الفرن وفشلوا في تشغيلها.

وتبين أن العاملين قاموا بإشعال فحم مكان الأخشاب، فتطاير بعضه بفعل الهواء واشتعل في الديكور، وهو عبارة عن منزل خشبي وكميات من الفوم ملصقة ببعضها بالتنر، مما أدى لاشتعال النيران، إلا أن تمت السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المنطقة المجاورة، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

وأظهرت التحقيقات أن الحريق التهم منزل خشبي تم بناؤه على مساحة 120 مترا لتصوير بعض أحداث المسلسل، وتم بناء فرن بلدي لاستخدامه في تصوير مشهد عمل الخبز، وهو من المشاهد الأساسية.

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عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

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الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

وكشفت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية ومسلسلات رمضان، وتمت السيطرة عليها دون وقوع خسائر بشرية.

وشهد موقع تصوير مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال اندلاع حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم إخماده سريعًا دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ونشر الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية منشورًا عن السيطرة على حريق داخل ديكور مسلسل "جودر" قائلاً: "هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة على حريق في ديكور 'ألف ليلة وليلة' جودر، الحمد لله ربنا ستر".

ومن جانبه، كشف المخرج إسلام خيري، مخرج مسلسل "جودر"، أن الحريق كان بسيطًا ونشب داخل الموقع في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تمت السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

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