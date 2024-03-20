موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان 2024 وأفضل ما يقال عند سماعه

يبحث المسلمين من كل مكان عن موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان 2024، خاصة أن موعد الأذان يختلف كل يوم من حيث الدقائق والمحافظة.

موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان 2024

يكثر السؤال عن موعد اذان المغرب اليوم العاشرمن رمضان 2024 عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة من قبل المسلمين الصائمين في مصر، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" موعد اذان المغرب بالإضافة إلى افضل مايقال قبل الآذان.

يحل موعد آذان المغرب اليوم العاشر يوم رمضان في تمام الساعة 6:07 بتوقيت القاهرة.

عدد ساعات الصيام في العاشر يوم رمضان

وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك 2024، سيكون عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من شهر رمضان، نحو 13 ساعة و35 دقيقة.

دعاء عند سماع الاذان

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله” عند فجر رمضان، وهذا دعاء مستحب لقراءته عند الإفطار.

مواعيد الصلاة اليوم

الفجر 4:32

الشروق 5:58

الظهر 12:02

العصر 15:30

المغرب 18:07

العشاء 19:24

أفضل ما يقال قبل أذان المغرب؟

من الأعمال التي يجب أن يبدأ بها المسلم هي الدعاء، “ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ”، وهو دعاء مشروع يدعو الله لقبول الصيام وثبات الأجر.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

رب اغفر لي، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم والغفور.

دعاء التوبة والرجوع إلى الله: أستغفرك ربي وأتوب إليك

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

يجب على المسلم أن يكثر من الدعاء قبل اذان المغرب، فيما ورد عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.