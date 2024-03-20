الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان الفجر اليوم العاشر من شهر رمضان الأربعاء 20 مارس 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم العاشر من شهر رمضان الأربعاء 20 مارس 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الشهر الكريم وذلك لرغبة عدد كبير من المسلمين في تحديد توقيت بدء الصيام والذي يختلف من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان الفجر اليوم العاشر من شهر رمضان الأربعاء 20 مارس 2024

يمكن معرفة موعد أذان الفجر اليوم العاشر من شهر رمضان الأربعاء 20 مارس 2024 من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-


موعد أذان الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4:33 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:37 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

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موعد أذان الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 4:33 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

موعد أذان الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان في تمام الساعة 4:31 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

موعد أذان الفجر في بورسعيد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4:28 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

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موعد أذان الفجر في الغردقة 

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة في تمام الساعة 4:25 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:22 فجرا في اليوم العاشر من شهر رمضان 2024 الموافق 20 مارس الجاري وبذلك تكون ساعات الصيام قد تجاوز ال 13 ساعة خلال اليوم وفقا للامساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية بشكل يومي.

 

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