الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة عذراء السجود تستضيف فعاليات الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

كنيسة
كنيسة

استضافت كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك، بشبرا، فعاليات الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، في يومها الثالث، تحت شعار "الإحساس بالآخرين"، انطلاقًا من كلمات إنجيل القديس لوقا "تحب الرب إلهك وقريبك مثل نفسك" (لوقا ١٠ / ٢٧).

شارك في الأمسية سيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، والقمص بيشوي فوزي، والوكيل البطريركي، والأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر، وبعض الأخوات الراهبات.

شارك أيضًا القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من القسوس، والرعاة، والخدام، من العائلات الكنسية المختلفة، حيث يقام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تضمن اليوم القراءات الكتابية، والترانيم الروحية، والألحان الطقسية، والتأملات المختلفة، وتقديم كلمتي مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى فترات الصمت، والصلوات.

واستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج وكل توابعها للأقباط الكاثوليك، وفد الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، وذلك بمقر المطرانية، بحضور الأب عِمّانُوئِيل محروس، مسؤول خدمة يسوع السجين بالإيبارشيّة.

أقيم اللقاء عقب اليوم للمشترك لخدّام النشاط، وأسرهم. وفي  جو من المحبة الأخوية، التقى نيافة المطران، وفد الرابطة الإنجيليّة لخدمة الأخبار السارة، المعنية بخدمة السجناء، وأسرهم بمصر: وعلى رأسهم القس باسم بشرى، المسؤول عن الخدمة، والقس عماد سامي، والأخ إيهاب نور.

جاء ذلك لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، من أجل خدمة مثمرة في حقل الربّ، وشهادة حيّة لمحبّته الفياضّة، ورحمته اللامتناهية لجميع البشر.

وايضا ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بسفاجا، وذلك لأول مرة بالرعية، الناشئة حديثًا.

شارك في الصلاة القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والأب بولس فاروق، راعي الكنيسة، بالإضافة إلى الراهبات الكومبونيانات

وخلال كلمة العظة، دار حوار أبوي بين صاحب النيافة، والمحتفى بهم حول "سر الإفخارستيا وأهميته في حياتنا"، مؤكدًا لهم ضرورة حضور القداسات الإلهية، والمداومة على ممارسة سري الاعتراف، والمناولة.

في نهاية العظة، وجه الأنبا عمانوئيل الشكر لجميع الحاضرين، خاصة الآباء الكهنة، مثمنًا مجهودات الأب الراعي، والخدام، للدور الذي قاموا به، لتكوين أبناء وبنات الرعية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على أطفال المناولة الأولى، والتقاط الصور الختامية.

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