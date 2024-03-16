فرصة للتوبة والاستغفار| حكم سجود السهو في الصلاة والدعاء المستحب

يرغب قطاع عريض من المسلمين في معرفة حكم سجود السهو الصلاة حيث يشغل بال المصلين إذ يمكن أن يحدث الإنسان أحيانًا أخطاء أو نسيانًا في أداء الركن الأساسي للصلاة وفي هذه الحالات، يأتي السجود عقب التشهد في صلاة لتصحيح هذه الأخطاء، حيث يتوجب على المصلي أداء سجود السهو.

حكم سجود السهو في الصلاة

يجيب الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر الفيس بوك عن حكم سجود السهو في الصلاة حيث يعد بعد السلام من الأمور الفقهية المثيرة للجدل، حيث يختلف الفقهاء في تحديد أوقاتها. وقد ذكر الفقهاء حالتين لسجود السهو بعد السلام، الأولى: عندما يكون السهو ناتجًا عن زيادة، مثل نسيان الصلاة ركعتين أو ثلاث سجدات، أو إضافة ركعة جديدة، أو سلام قبل اكتمال الصلاة ثم يتذكر ويكملها. وفي حال فعل الشخص مثل هذه الأفعال، يكون عليه سجود السهو بعد السلام؛ نظرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلى بأصحابه الظهر خمسًا فأخبروه فانتفل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم" (رواه البخاري ومسلم)، وكذلك صلى بهم مرة أخرى وسجد سجدتين بعد السلام.

سجود السهو

سجود السهو هو من السنن المؤكدة في الصلاة، وتأتي لتصحيح الأخطاء التي تحدث أثناء أداء الصلاة، سواء كانت نسيانًا أو خطأً في الترتيب، وهو فرصة من الله للمصلي لتصحيح الخطأ والتوبة منه، فهو يعد فرصة لطلب المغفرة والاستغفار.

طريقة سجود السهو

عندما يقع المصلي في خطأ أثناء الصلاة ويحتاج إلى سجود السهو، يقوم بالتالي:

1. يجلس في الجلسة الأولى بعد التشهد الأخير، ثم يقوم بالتسبيح والدعاء.

2. ثم يقوم بالرفع إلى الجلسة الثانية، ويسجد مرتين كسجود الصلاة.

3. في السجدتين، يقول تكبيرة الإحرام، ثم يسجد ويقول في كل سجدة: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات، أو يكفي قولها مرة واحدة.

4. بعد الانتهاء من سجود السهو، يجلس ثم يسلم على جميع الجهات.

أهمية الدعاء في سجود السهو

في هذه اللحظة المهمة، ينبغي للمصلي أن يستغل الفرصة للدعاء والتضرع إلى الله بالتوبة والاستغفار. فهو لحظة قرب خاصة مع الله، وفرصة لطلب المغفرة والهداية والقوة في الإيمان.

دعاء السهو في الصلاة

سجود السهو يشبه سجود الصلاة، حيث يُذكر فيه ما يُقال في سجود الصلاة: "سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم، ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين."

ونردد:"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".



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