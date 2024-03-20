دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم.. ربنا توفنا وأنت راضي عنا

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم باليوم العاشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم، وفي هذا الصدد يقدم الدستور في التقرير التالي أفضل الأدعية المستجابة في اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 على النحو التالي.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت. لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم المستحب

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

أدعية اليوم العاشر من رمضان

اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين.

اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء.

اللهم أجرنا من موت الغفلة، ومن عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

اللهم توفني وأنت راضٍ عني.

اللهم إني أستعيذ بك من أحزان لا أستطيع أن أتحملها، وأعوذ بك من أفراح تُنسيني عبادتك، اللهم اجعلني وقت الكرب شاكرًا صابرًا، ووقت الفرح شاكرًا مطمئنا.

اللهم أعنا على بلاء الدنيا، ولا تخرجنا منها إلا بعمل صالح يرضيك عنا.

اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي، وتستر عيوبي، وتتوب عليّ، اللهم إني عزمت على ألا أعود لتلك الموبقات، فثبتني على طريقك، واهدني سبل الرشاد.

اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، اللهم احفظني بحفظك واشملني بعنايتك إنك أنت المغيث التواب.

الأدعية المستحبة في اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم أجرني من عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

اللهم إني تركت كل ما أملك من أجل أن تغفر لي وترحمني، اللهم اكفني شر الحاجة، اللهم اجعلني بين يديك ذليلًا وبين عبادك كريمًا، اللهم احفظ عائلتي وأحبتي وارزقهم حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إليك. اللهم تب عليهم واغفر لهم واعف عنهم.

اللهم جمِّل قلوبنا بالقناعة، وجمِّل صدورنا بحمل القرآن، اللهم نوِّر وجوهنا بالوضوء، اللهم ارفعنا إلى درجاتك العلى بقراءة القرآن.

اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم ألقِ محبتنا في قلوب عبادك، بين أهل الأرض منهم والسماء.