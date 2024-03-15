اللهم قربني فيه إلى مرضاتك.. أدعية أول جمعة من شهر رمضان الكريم

يقدم “الدستور” في التقرير أفضل أدعية أول جمعة من شهر رمضان المبارك لعام 2024 / 1445 حيث يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم باليوم الرابع من رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم.

أدعية أول جمعة من شهر رمضان الكريم 2024

نعرض للقراء أدعية أول جمعة من شهر رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَنَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.

اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت.

أدعية شهر رمضان 2024

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اَللهم اجعلني فيه مِن المُستَغْفِرين، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصالحين القانِتين، وَاجعَلني فيه مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمين.

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَنَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهَلْي ومالي.

أدعية يوم الجمعة رمضان 2024



اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين يا رب العالمين يا كريم.

اللهم اجعل شهر رمضان الكريم شهر خير علينا أجمعين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه من المغفور لهم يا رب العالمين.

اللهمّ أعنّا في شهر رمضان المبارك على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، اللهم يسر لنا قدوم شهر رمضان المبارك يا ميسر الأمور يا رب العالمين.

اللهمّ بلّغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهمّ ارزقنا صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا يا الله يا رب العالمين.

اللهم في شهر رمضان، بلغنا ما نود وما نُحب وما نرجو، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى‏‎‏‎ الجنة لا يسد، اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغيِّر ويحسن حالنا، ويطهر أنفسنا ويهذب أرواحنا، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار وارزقنا الجنة من باب الريان.

اللهمّ اجعلني في شهر رمضان المبارك من المُستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين، يا رب العالمين يا كريم.

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