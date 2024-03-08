اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير.. أفضل الأدعية المستجابة في آخر جمعة من شهر شعبان

يوافق اليوم آخر جمعة من شهر شعبان المبارك لعام 1445 هجريا / 2024 ميباديا، وبهذا يفصلنا يومان فقط عن بداية أعظم شهور العام شهر رمضان الكريم المبارك الذي ينتظره المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حتى يتقربون فيه الى الله بجميع الطاعات الممكنة.

أدعية يوم الجمعة

وفي السياق، يستعرض “الدستور” في التقرير التالي أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك لعام 1445 / 2024.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

أدعية مكتوبة طويله شاملة

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرونربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.

اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارفع البلاء عن المبتلين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين.

اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة وأن تجعلنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء.

اللهم أجرنا من موت الغفلة ومن عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.

اللهم توفني وأنت راض عني.



أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك

اللهم إني أستعيذ بك من أحزان لا أستطيع أن أتحملها وأعوذ بك من أفراح تنسيني عبادتك اللهم اجعلني وقت الكرب شاكرا صابرا ووقت الفرح شاكرا مطمئنا.

اللهم أعنا على بلاء الدنيا ولا تخرجنا منها إلا بعمل صالح يرضيك عنا.

اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وتتوب علي.

اللهم إني عزمت على ألا أعود لتلك الموبقات فثبتني على طريقك واهدني سبل الرشاد.

اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم احفظني بحفظك واشملني بعنايتك إنك أنت المغيث التواب.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أجرني من عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

اللهم إني تركت كل ما أملك من أجل أن تغفر لي وترحمني.

اللهم اكفني شر الحاجة اللهم اجعلني بين يديك ذليلا وبين عبادك كريما اللهم احفظ عائلتي وأحبتي وارزقهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهم إليك. اللهم تب عليهم واغفر لهم واعف عنهم.

اللهم جمل قلوبنا بالقناعة وجمل صدورنا بحمل القرآن اللهم نور وجوهنا بالوضوء اللهم ارفعنا إلى درجاتك العلى بقراءة القرآن.



أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك:

اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم ألق محبتنا في قلوب عبادك بين أهل الأرض منهم والسماء.

اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب أعطني بقدر نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيرا وارزقني أجمل مما أتمنى وأكثر مما أتوقع وأفضل مما أدعو رب بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني وثبت يقيني وارزقني حلالا يكفيني وأبعد عني كل شيء يؤذيني اللهم آمين.

اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا الى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا بأخذ العدة بالوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور التحيات وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا اعمالنا من الخيرات واستجب منا صالح الدعوات.

رب إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي يا كريم اللهم بشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.

إلهنا علمك فينا سابق وقضائك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو سواك برحمتك يا ذا الجلال والاكرام.

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك ربي اختر لي ولا تخيرني يارب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم أكفني شر الدنيا ومن فيها ومافيها وأرزقني خير الدنيا ومن فيها ومافيها وأحسن خاتمتي ربي وارزقني الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.



أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك:

اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هونه وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى أحدا سواك.

اللهم لا تدع بقلبي وجعا أو هما إلا فرجته اللهم أصبحني وأمسيني على واقع يسعدني وعوضني خيرا عن كل ما فقدته يا عظيم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق.

ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي وحقق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد من خلقك اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري ولا تخذلني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة استغفاري فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا وأن تبدل أقدارنا إلى أحسنها إنك قادر على كل شيء.

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك ربي اختر لي ولا تخيرني يا رب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم يا من كفانا كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممن يعاديك وأدم على نعمتك وبرك ولا تنسني ذكرك وألهمني في كل حال شكرك وعرفني قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها.

اللهم أكفني شر الدنيا ومافيها وأرزقني خير الدنيا وما فيها وأحسن خاتمتي ربي وارزقني الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم اقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي وحقق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد من خلقك اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري ولا تخذلني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة استغفاري فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين.



أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك:

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري.

يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك.

اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك عمن سواك يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.



اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم إني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة من جوارحي من الذنوب والمعاصي.

اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة.

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.

اللهم صبحنا بدفع الهموم وارزقهم عافية تدوم وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم واجمعني وإياهم في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب أعطني بقدر نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيرا وارزقني أجمل مما أتمنى وأكثر مما أتوقع وأفضل مما أدعو رب بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني وثبت يقيني وارزقني حلالا يكفيني وأبعد عني كل شيء يؤذيني اللهم آمين.

اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا الى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا بأخذ العدة بالوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور التحيات وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا اعمالنا من الخيرات واستجب منا صالح الدعوات.



أبرز الأدعية المستجابة في أخر جمعة من شهر شعبان المبارك:

رب إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي يا كريم اللهم بشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.

إلهنا علمك فينا سابق وقضائك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو سواك برحمتك يا ذا الجلال والاكرام.

اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك ربي اختر لي ولا تخيرني يارب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به وأشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم أكفني شر الدنيا ومن فيها ومافيها وأرزقني خير الدنيا ومن فيها ومافيها وأحسن خاتمتي ربي وارزقني الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هونه وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى أحدا سواك.

اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك عمن سواك يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.

اللهم احفظ والدينا من كل مكروه واطل اعمارهم وارحم من توفاه الاجل واجعلنا من ابناءهم البارين بهم احياءا وامواتا يارب العالمين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.

اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا.