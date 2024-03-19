التهاب الجلد والعضلات.. أبرز المعلومات عن المرض المناعي النادر الذي يصيب الشباب

أصبح الكثير من الناس يشتكون من الإصابة بالتهاب الجلد والعضلات وهو مرض التهابي نادر وغالبًا ما يسبب ضعف العضلات وطفح جلدي يستطيع الطبيب تمييزه،

يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر ولكنها تتطور بشكل شائع عند البالغين في الأربعينيات إلى أوائل الستينيات من العمر وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا.



وفي مقابلة مع "HT Lifestyle"، قال الدكتور هيمانشي تشودري، استشاري المناعة السريرية وطب الروماتيزم: "عندما يحدث ذلك عند الأطفال، يطلق عليه اسم التهاب الجلد والعضلات عند الأطفال (JDM)، على الرغم من خطورته، غالبًا ما لا يتم تشخيص التهاب الجلد والعضلات لدى الأطفال (JDM) بسبب نقص الوعي، مشيرا إلى أن كثير من الآباء وحتى المتخصصين في الرعاية الصحية يخطئون بين أعراضه وبين أمراض الطفولة الشائعة، وهذا التأخير في التشخيص يمكن أن يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها.

أعراض التهاب الجلد والعضلات

ووفقا له، فإن الأعراض المميزة لالتهاب الجلد والعضلات هي الطفح الجلدي، الذي يظهر عادة على الوجه والمفاصل والمرفقين والركبتين والصدر والظهر.

وأضاف الدكتور هيمانشي تشودري أن هذا الطفح الجلدي يمكن أن يختلف في المظهر، من تغير اللون الأرجواني أو المحمر إلى طفح جلدي متقشر غير مكتمل.

بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بالتهاب الجلد والعضلات من ضعف العضلات، خاصة في العضلات الأقرب إلى جذع الجسم، مثل تلك الموجودة في الوركين والفخذين والكتفين والذراعين العلويين.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في أنشطة مثل الوقوف من وضعية الجلوس، أو صعود السلالم، أو رفع الأشياء.

السبب الدقيق لالتهاب الجلد والعضلات غير معروف

في حين أن السبب الدقيق لالتهاب الجلد والعضلات غير معروف، فمن المعتقد أنه اضطراب في المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ عضلاته وجلده.

وأكد الدكتور هيمانشي تشودري على أن التشخيص المبكر والعلاج أمران حاسمان في إدارة مرض التهاب الجلد التماسي ومنع المضاعفات مثل التكلس وهي رواسب الكالسيوم تحت الجلد وأمراض الرئة.

كيفية علاج المرض

وشدد على أن العلاج عادة ما يشمل:

• الأدوية:

غالبًا ما تكون الكورتيكوستيرويدات هي الخط الأول للعلاج، تليها أدوية أخرى مثبطة للمناعة إذا لزم الأمر.

• العلاج الطبيعي:

لتحسين قوة العضلات ووظيفتها.

• الفحوصات الدورية:

لمراقبة حالة الطفل وتعديل العلاج حسب الحاجة.

إن زيادة الوعي العام حول JDM هي مسؤولية جماعية، يمكننا ضمان التشخيص والعلاج المبكر لمرض التهاب الجلد والعضلات (JDM)، وتحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين.