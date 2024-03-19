الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

التهاب الجلد والعضلات.. أبرز المعلومات عن المرض المناعي النادر الذي يصيب الشباب

المناعة
المناعة

أصبح الكثير من الناس يشتكون من الإصابة بالتهاب الجلد والعضلات وهو مرض التهابي نادر وغالبًا ما يسبب ضعف العضلات وطفح جلدي يستطيع الطبيب تمييزه،
يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر ولكنها تتطور بشكل شائع عند البالغين في الأربعينيات إلى أوائل الستينيات من العمر وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا.

 

txt

أطعمة تساعدك فى رفع كفاءة جهاز المناعة


وفي مقابلة مع "HT Lifestyle"، قال الدكتور هيمانشي تشودري، استشاري المناعة السريرية وطب الروماتيزم: "عندما يحدث ذلك عند الأطفال، يطلق عليه اسم التهاب الجلد والعضلات عند الأطفال (JDM)، على الرغم من خطورته، غالبًا ما لا يتم تشخيص التهاب الجلد والعضلات لدى الأطفال (JDM) بسبب نقص الوعي، مشيرا إلى أن كثير من الآباء وحتى المتخصصين في الرعاية الصحية يخطئون بين أعراضه وبين أمراض الطفولة الشائعة، وهذا التأخير في التشخيص يمكن أن يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها.

أعراض التهاب الجلد والعضلات

ووفقا له، فإن الأعراض المميزة لالتهاب الجلد والعضلات هي الطفح الجلدي، الذي يظهر عادة على الوجه والمفاصل والمرفقين والركبتين والصدر والظهر.

وأضاف الدكتور هيمانشي تشودري أن هذا الطفح الجلدي يمكن أن يختلف في المظهر، من تغير اللون الأرجواني أو المحمر إلى طفح جلدي متقشر غير مكتمل.

 

txt

الصحة: اللقاحات تقوى جهاز المناعة عند الأشخاص قبل حدوث الإصابة

بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بالتهاب الجلد والعضلات من ضعف العضلات، خاصة في العضلات الأقرب إلى جذع الجسم، مثل تلك الموجودة في الوركين والفخذين والكتفين والذراعين العلويين.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في أنشطة مثل الوقوف من وضعية الجلوس، أو صعود السلالم، أو رفع الأشياء.

السبب الدقيق لالتهاب الجلد والعضلات غير معروف

في حين أن السبب الدقيق لالتهاب الجلد والعضلات غير معروف، فمن المعتقد أنه اضطراب في المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ عضلاته وجلده.

وأكد الدكتور هيمانشي تشودري على أن التشخيص المبكر والعلاج أمران حاسمان في إدارة مرض التهاب الجلد التماسي ومنع المضاعفات مثل التكلس وهي رواسب الكالسيوم تحت الجلد وأمراض الرئة.

 

txt

أستاذ باطنة يوضح أسباب ضعف جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

 

كيفية علاج المرض

وشدد على أن العلاج عادة ما يشمل:

• الأدوية: 
غالبًا ما تكون الكورتيكوستيرويدات هي الخط الأول للعلاج، تليها أدوية أخرى مثبطة للمناعة إذا لزم الأمر.

• العلاج الطبيعي:
لتحسين قوة العضلات ووظيفتها.

• الفحوصات الدورية:
لمراقبة حالة الطفل وتعديل العلاج حسب الحاجة.

إن زيادة الوعي العام حول JDM هي مسؤولية جماعية، يمكننا ضمان التشخيص والعلاج المبكر لمرض التهاب الجلد والعضلات (JDM)، وتحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين.

أمراض المناعة الذاتية أدوية المناعة التهاب الجلد التهاب العظام مرض مناعي نادر

مواد متعلقة

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة سهلة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

6 اطعمة.. تعرف على الأطعمة الصحية المناسبة التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطريقة سهلة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الإثنين 18 مارس 2024

تعرف على موعد عيد الفطر 2024 / 1445 والإجازات المتبقية في العام الحالي

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبناءه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر