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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد عيد الفطر 2024 / 1445 والإجازات المتبقية في العام الحالي

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم بخامس ايام شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 ولهذا 
يبحث ملايين المسلمين في مصر والوطن  العربي عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 / 1445، خاصة بعد اقتراب نهاية الإسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024  / 1445، مما دفع المسلمين إلى التساؤل عن تحديد موعد عيد الفطر بناءً على الرؤية الفلكية.

 

موعد عيد الفطر 2024


بالنسبة لـ موعد عيد الفطر 2024، أعلن مركز الفلك الدولي نتائج استطلاع هلال شهر شوال لعام 2024 / 1445، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وذلك بناءً على التوقعات الفلكية. ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ لتحديد اليوم الفعلي لعيد الفطر.

 

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إجازة عيد الفطر 2024 

أما بالنسبة لـ إجازة عيد الفطر 2024 في مصر، فقد حُددت وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي نُشرت عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء. فستبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، حيث ستمنح إجازة عيد الفطر لعام 2024 موظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة مدة ثلاثة أيام كاملة.

وذلك بعدما أعلن مركز "الفلك الدولي" عن حساباته الفلكية  حيث أكد أن شهر رمضان سوف يكون مدته 30 يومًا في هذا العام.

 

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الإجازات الرسمية 2024


بعد انقضاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى عشرة أيام عطل رسمية في العام الحالي وفقًا للجدول التالي:

إجازة يوم الخميس 25 إبريل 2024 بمناسبة عيد تحرير سيناء.
إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.
إجازة يوم الاثنين 6 مايو 2024 بمناسبة شم النسيم.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024
إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024 بمناسبة وقفة عيد الأضحى.
إجازة من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو.
 

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عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر

 

إجازة يوم الاثنين 8 يوليو 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
إجازة يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف.
إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بمناسبة عيد القوات المسلحة.

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