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خطوة بخطوة.. طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطريقة سهلة

صوابع زينب
صوابع زينب

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطريقة سهلة 

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل صوابع زينب بشكل مختلف تماما وسهل، فصوابع زينب واحدة من أهم  الوصفات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم.

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طريقة عمل صوابع زينب

المقادير لتحضير صوابع زينب المقرمشة:
الدقيق: ١ كوب من الدقيق.
السميد: ١ كوب من السميد.
الخميرة: ١ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
الزيت: ربع كوب من الزيت.
السكر: رشة من السكر.
الملح: رشة من الملح.
الماء: كمية مناسبة من الماء للعجن.
الفانيليا: ٢ كيس.
زيت للقلي.
شربات.
او عسل للتحلية.
الزيت: 4 أكواب زيت نباتي للقلي.

مكونات شربات الكنافة

السكر: ١ كوب سكر.
الماء: ١  كوب ماء.
الليمون: عصير نصف ثمرة ليمون.
العسل: ٢ ملعقة كبيرة عسل نحل.
الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

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خطوات التحضير صوابع زينب المقرمشة

الخطوة الأولى:
في وعاء نضع السميد والدقيق والخميرة الفورية والملح والسكر والفانيليا.


الخطوة الثانية:
يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى تمتزج، ويتم إضافة الزيت والماء بالتدريج مع التقليب.

الخطوة الثالثة:
تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ويتم تشكيلها باستخدام المبشرة.


الخطوة الرابعة:
تترك حتى تتخمر ويتم تحميرها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي.

الخطوة الخامسة:
تصفى من الزيت ويتم وضعها في الشربات وتصفى وترص في طبق التقديم، وتزين بجوز الهند وبالهناء والشفاء.

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طريقة أخرى لعمل صوابع زينب

المقادير:
الدقيق الابيض: 2 كوب ونصف دقيق.
دقيق السميد: كوب إلا ربع سميد.
الملح: ربع ملعقة صغيرة من الملح.
السكر: ملعقة كبيرة من السكر.
الخميرة: نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
الزبدة: نصف كوب من الزبدة الساخنة.
الماء: نصف كوب من الماء الدافئ.
شربات بارد.

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طريقة التحضير:
نحضر وعاء ونضع به الدقيق، السميد، الملح، السكر والخميرة.

تقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

يتم إضافة الزبدة الساخنة ويتم فرك المكونات جيدًا حتى تمتزج الزبدة بجميع المكونات.

يتم إضافة الماء الدافئ بالتدريج وتقلب حتى نحصل على عجينة.

 يغطى الوعاء ويترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة.

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ويتم وضع كل كرة على المبشرة من ناحية الثقوب الصغيرة مع الضغط عليها برفق حتى نحصل على الشكل المطلوب.

- يتم تحمير أصابع زينب في الزيت الغزير الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.

يوضع في الشربات البارد فور خروجه من الزيت، ويترك لمدة ربع ساعة ويصفى ويقدم بالهناء والشفاء.

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