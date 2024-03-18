1638 فرصة عمل متاحة فى القطاع الخاص بـ13 محافظة.. طريقة وموعد التقديم

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

نشرة التوظيف الدورية

وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، خلال شهري مارس وأبريل 2024، الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وحسب البيان، قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة"، وتُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وبورسعيد، والأسكندرية، والدقهلية، والسويس، وفي تخصصات: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج، وتلى سيلز، ومدرسين جميع التخصصات، ومحاسبين، ومشرف تغذية ماكينات، وحجارين، وأعمال إدارية، ومدير صيانة، ورسام هندسى، ومندوب تسويق وبيع، وموظف ملاحة، وموظف حسابات ملاحين، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيي تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبي جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام،وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

تستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.