البدوي: " المتحدة" استطاعت من خلال الأعمال الدرامية الضخمة الوصول لكل بيت مصري وعربي

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، أن دراما رمضان هذا العام تطورت بشكل كبير لأنها حرصت على أن تستند على الثقافة والعادات والتقاليد التى تميز الشعب المصري دون غيره.

ونوه "البدوي"، في تصريحات صحفية، بأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بتقديم وجبة درامية دسمة ومتنوعة سعت من خلالها على نشر فكرة التماسك الأسرى ورفع درجة الوعى الاجتماعي، كما قدمت بعض الدراما التى تكشف وجه جديد لتاريخ مصر والصراعات التاريخية التى صاحبت تلك الفترة.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن عودة صورة الدراما المصرية لسابق عهدها كان أمرًا مهمًا للغاية، بعدما عانت على مدار العقود الماضية من انحدار المحتوى الفني المقدم الذي لم يكن يحمل أي رسالة سوى التافه منها والمنحط، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة استطاعت أن تعيد الروح في جسد الدراما المصرية.

وأشار مجدي البدوي إلى أن "المتحدة" استطاعت من خلال الأعمال الدرامية الضخمة والمتنوعة أن تصل إلى كل بيت مصري وعربي، وتخاطب كل الفئات والشرائح العمرية المختلفة، لافتًا إلى أن ذلك أثرى الموسم الدرامي هذا العام.