الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

وزارة العمل تتابع مكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار في الإسماعيلية

مديرية العمل بمحافظة
مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية تفقدية لمكتب عمل بمدينة القنطرة شرق، (مكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار)، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب.

توفير فرص عمل لائقة

يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية فى متابعة وتفعيل دور المكاتب التابعة لها، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، من حيث فرص العمل اللائقة للشباب خاصة ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقًا لأحكام قانون العمل وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك متابعة المنشآت وتطبيقها لأحكام القانون من حيث تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، ومتابعة مستويات الآداء على منظومات العمل الجديدة التي أنشأتها الوزارة لتسهيل القيام بالأعمال وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

خطة التحول الرقمي

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور أجهزة المديريات في المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة.

أضاف مدير المديرية، أنه ‏رافقه خلال الجولة دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله علاء ابو شوشه مديرة المكتب والعاملين به، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب.

 وأكد خلال الجولة أن المواطن المصري يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشعر بدور مديرية العمل على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات بكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها في دراسة سوق العمل بشكل أكبر، من خلال استراتيجية حقيقية تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وفى جميع الملفات ومنها العمالة غير المنتظمة،ومراكز التدريب الإداري لتأهيل العاملين، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع "الجمهورية الجديدة" وخطط "التحول الرقمي" بالوزارة.

مديرية العمل محافظة الإسماعيلية جولة ميدانية مدينة القنطرة شرق فرص العمل

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