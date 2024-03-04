الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تكشف تفاصيل المنح المستحدثة لدعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل
وزارة العمل

ذكرت شيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية تحديدًا، وجميع التوجيهات الصادرة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها.

ملف العمالة غير المنتظمة

 

وأضافت أنه من هذا المنطلق تعمل وزارة العمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار بإضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها المنصة الإلكترونية، والتي تتيح لصاحب العمل تسجيل العمالة الكترونيًا من موقعه دون الاضطرار للذهاب لمكاتب العمل، بما يوفر وقت وجهد وكذا ضمان دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة إحكامًا للرقابة.

منح جديدة للعمالة غير المنتظمة

 

 وتابعت: "كما تم استحداث بعض الخدمات والمنح الجديدة للعمالة المُسجلة، ومنها: منح مواجهة الحوادث بقيمة 200ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع، وكذا منحة بقيمة 500 جنيه في الأعياد والمناسبات منها "عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان الكريم، عيد الميلاد المجيد".

 

العمالة غير المنتظمة وزارة العمل المنصة الالكترونية منح منح العمالة غير المنتظمة

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