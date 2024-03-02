وزارة العمل تُعلن عن 2674 وظيفة في 32 شركة خاصة بـ 10 مُحافظات

أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مارس الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وأشارت إلى أن فرص العمل مُتوفرة في 10 محافظات،هي:القاهرة، الجيزة، الغربية، الفيوم، القليوبية، دمياط، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، والبحر الأحمر..وفي تخصصات: مشرف فريق، سكرتارية، عضو فريق، مساعد مدير مطعم، مشرف مطعم، مهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء، محاسبين، شئون عاملين، مهندس زراعي، مندوب تسويق وبيع، أمين مخازن، مسئول تمويل، سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، موظف استقبال، أخصائيين تمويل، مسئول تعيينات، مندوبين مبيعات وتوصيل، مراقبين جودة، طباخين، فنيين جميع التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات

ولفت البيان إلى أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وجدد وزير العمل حسن شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.