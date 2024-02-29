وزير العمل: "رأس الحكمة" بوابة جديدة لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن مشروع رأس الحكمة الضخم سيحدث تأثيرًا كبيرًا في سوق العمل، من خلال توفير فرص العمل في الكثير من القطاعات بالتزامن مع البدء في تطوير المدينة، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية المدربة والماهرة جاهزة للمشاركة في تطوير رأس الحكمة، كما أن المشروع إلى جانب المشروعات الكبرى الأخرى التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص سيسهم في خفض معدلات البطالة، حيث نعتبره بوابة جديدة لتوفير فرص العمل للشباب.



وأشار الوزير- في تصريحات اليوم الخميس- إلى أن الرئيس السيسي يوجه باستمرار تشجيع الاستثمار، وتنمية مهارات العامل على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية أطلقت مشروع "مهني 2030"؛ لتأهيل وتنمية مهارات مليون مُتدرب على احتياجات سوق العمل، حيث إن هذا المشروع يجسد التعاون مع القطاع الخاص.



ونوه بأن الوزارة تقدم الكثير من البرامج التدريبية للشباب، بما يتواكب مع وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطط استراتيجية مدروسة على أساس علمي لتأهيل وتدريب العمالة للمشاركة في المشروعات الكبرى مثل مشروع تطوير رأس الحكمة وغيرها من المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، بل أنها عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة القليلة الماضية مع أصحاب أعمال وشركات ذات استثمار محلى وأجنبي، لمدهم بعمالة مدربة على حسب احتياجاتهم من خلال التعاون في مجال التدريب المهني.



وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل محل نقاش خلال هذه الفترة مع شركاء العمل والتنمية لسرعة إطلاقها لتوثيق سياسات سوق العمل، والمتغيرات التي يشهدها وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، لافتًا إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية يستطيع أي خريج أن يحصل على كل المعلومات عنه، لتحديد الوظيفة التي تناسب قدراته.



وأشاد الوزير بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب، من خلال ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما أن الوزارة تصدر نشرة توظيف كل 15 يومًا، للإعلان عن الوظائف المتاحة في هذه الشركات.

وأشار إلى توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.