الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

وزير الصحة يوجه بـ"الإجراءات اللازمة" نحو طبيب توفى خلال العمل

الطبيب عبدالله جمال
الطبيب عبدالله جمال محمد

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد - داعيا المولى عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق عن الوفاة أثناء العمل أو بسببه. 
وكان الدكتور عبدالله جمال محمد، قد توفي، أمس الإثنين، أثناء تأدية عمله كطبيب تخدير، في مستشفى المنشاوي العام، بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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