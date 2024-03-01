الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن فتح باب التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

دعت وزارة العمل اليوم، الشباب المصري الراغب في السفر للعمل بالخارج إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وتسجيل البيانات المطلوبة بعد فتح باب التسجيل "للعمل الموسمي بالخارج" على مهنة "عامل زراعي". 

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتحقيق دور الوزارة في رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية للعمالة المصرية المؤهلة على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة https://www.manpower.gov.eg مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلبات من راغبي العمل، يدويًا بديوان عام الوزارة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن وزير العمل يوجّه بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجية، وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت المدير العام خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني بكتابة كل البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها: الدخول على الموقع الرسمي للوزارة واختيار "تسجيل راغبي العمل"، وتسجيل البيانات كالتالي، واختيار رغبة "العمل بالخارج"، واختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج "، والتأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل، والاحتفاظ بكلمة السر.

 

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جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كل المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضًا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي موسمية أو دائمة، كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما قامت مؤخرًا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.

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