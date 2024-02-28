وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بأسيوط

أطلقت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالقطاع الطبي وذلك بمقر مستشفى المبرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي بإقليم وسط الصعيد، بحضور عددًا من الأطباء وهيئات التمريض ومسئولي السلامة والصحة المهنية بعددًا من المستشفيات.

السلامة والصحة المهنية

تضمنت المبادرة شرح أهداف السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة، فضلًا عن حماية العاملين بالقطاع الطبي بوجه عام من جميع المخاطر المحتملة التي قد تقع داخل المنشآت الطبية بمناسبة ممارسة أعمالهم المكلفين بها، فضلًا عن حماية المترددين على تلك المنشآت الطبية، وحماية المنشآت من أجل أن تستمر في القيام بأدائها لأدوارها الإنسانية المنوط لتلك القطاعات القيام بها بشكل منتظم، وذلك فى ضوء جهود المديرية في تنفيذ تلك الملتقيات والفعاليات التي بدأتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

تأمين بيئة العمل

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك المبادرة تأتي برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتنفيذًا لتوجيهاته لمديريات العمل بالمحافظات بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن تلك المبادرة تحت إشراف مباشر من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان الوزارة، ومؤكدًا على أنه ستتسع دائرة عمل المديرية وأجهزتها في المرحلة المقبلة من أجل أن تعمل على ترسيخ مبادئ وأهداف السلامة والصحة المهنية من خلال استيعابها للعدد الأكبر من العاملين بالقطاع الطبي.

كما شارك في الملتقى عددًا من مديري المستشفيات والمنشآت الصحية، كما حاضر بالملتقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومديري مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية الفرعية.