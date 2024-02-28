وزارة العمل: سلامتك تهمنا في القطاع الصحي لنشر ثقافة السلامة المهنية بكفر الشيخ

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بكفر الشيخ ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، قامت بتنظيم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، ومركز الأورام.

توعية الأفراد والمنشآت

وتضمنت الفعاليات توعية الأفراد والمنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، ومحاضرة عن خطة الإخلاء والطوارئ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف فى المنشآت العاملة داخل المحافظة بمختلف القطاعات.

تكثيف عمليات التوعية

وأوضح حازم علي حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس عمليات التنمية وكذلك الممتلكات والمترددين على تلك المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية انه شارك في الندوة الدكتور ياسر عمارة مدير مركز أورام كفر الشيخ، والدكتور طه قرع عميد كلية الطب بكفر الشيخ، والدكتور ياسين رمضان مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور محمود الماوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل.

مخاطر السلامة والصحة المهنية

كما تضمنت الفعاليات كلمة للدكتور ياسر عمارة مدير مركز الأورام، ثمن فيها جهود وزارة العمل ومديرية العمل في توعية المنشآت والعاملين بمخاطر السلامة والصحة المهنية، والنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة،كما وجه مدير المديرية بالتواجد الميداني في أماكن العمل وتوعية الأفراد والمنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على الأرواح والممتلكات من أجل النهوض بالدولة المصرية.