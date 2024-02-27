وزارة العمل: ندوة للتوعية حول ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمركز الإعلامى بطور سيناء، ناقشت أهمية نشر الوعى بين الشباب وخريجي المدارس الفنية والتدريب، وصقل المهارات من أجل الوصول لعمالة ماهرة ومدربة قادرة على المنافسة فى سوق العمل.

توفير فرص عمل لائقة

يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المجتمع لخدمة ودعم الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التى حددها القانون للعمال، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وفرص التدريب المهنى المجانية بمراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب والعاملين بالحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل للعمال وأصحاب الاعمال، وكذلك بالقضايا المجتمعية الهامة التى تؤثر على الشباب والإنتاج، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال.

خطط توعية وتثقيف العاملين

وأضافت مدير المديرية، أنه شارك فى الندوة محمد محمود مسئول وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم، وإيهاب عبدالله مدير المركز الاعلامى بطور سيناء، وقد حضر الندوة أحمد مصطفى وكيل مديرية العمل، ومحمد الزغبى مدير إدارة التدريب المهنى، مؤكدة استمرار المديرية فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف للعاملين والشباب بالقطاع التعليمي بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية التعليم الفنى ومخرجاته وأهمية التدريب فى تخريج عمالة مهنية مؤهلة للعمل فى القطاعات المختلفة.

دورة تدريبية مجانية

ومن جهتها، اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 16 متدربة من فتيات المحافظة، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالخانكة وهي الدورة الثامنة بالمركز، وفقًا لخطة التدريب المهنى بالمركز لعام ( 2023 -2024 ) تلبية لمتطلبات سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، تنفيذًا لرؤية وزارة العمل فى مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، وضمن جهود المديرية فى توفير برامج تدريبية مجانية على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم تمهيدًا للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين فى المحافظات خاصة فى قرى حياة كريمة لتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت مدير المديرية أنها شهدت فعاليات الختام، مشيدة بالمستوى المهني والمهاري للمتدربات من خلال فريق عمل، ومؤكدةً على أن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ الخطة التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة من خلال تقديم الخدمات التدريبية في مجال التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة.