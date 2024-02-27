الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

وزارة العمل: استمرار حصر العمالة غير المنتظمة بمطروح

حصر العمالة غير المنتظمة
حصر العمالة غير المنتظمة

أعلنت مديرية العمل بمطروح، عن استكمال عمليات الحصر الجديدة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، التي قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكاتبها بالمديرية بعمل حملات تفتيشية، لتأمين بيئة العمل وحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

تأتي إجراءات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة؛ بهدف البدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

تدريب العمالة غير المنتظمة

كما قامت إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها من خلال الحملات بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمواقع، وذلك لتأمين العاملين بها، خاصة العمالة غير المنتظمة في بيئة عملهم، مع ضرورة التدريب على أعمال مكافحة الحريق وخطط الإخلاء للمواقع في حالة الضرورة.

التفتيش العمالي والسلامة المهنية

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن تلك الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها وزارة العمل.

حملات تفتيشية على المشروعات

وأفاد مدير عام المديرية بأن الحملات جرى خلالها التفتيش على شركات البترول في نطاق المحافظة مثل شركة خالدة للبترول، وكذلك شركة عجيبة للبترول وشركة الحفر المصرية، وشركة سينو ثروة، وشركة بتروجت، وباقي شركات الخدمات التابعة لها والمقاولون العاملين بها.

مديرية العمل محافظة مطروح عمالة غير منتظمة حملات تفتيش وزارة العمل

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