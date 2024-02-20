وزارة العمل تطلق "أسبوع السلامة" للمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

قالت وزارة العمل، إن مديريتها بمحافظة البحر الأحمر افتتحت أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بفندق صن رايز بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

السلامة والصحية المهنية

شارك في الفاعلية عدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل المختلفة وذلك بهدف حماية العاملين بتلك المنشآت، والممتلكات، والمترددين من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وحرصها على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل وإرشادهم دائمًا، حرصًا منها على حياة العامل المصرى التى لا تقدر بثمن، وضرورة مراعاة اشتراطات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمخلتف المنشآت لحثهم على تطبيق مبادئ وأساليب السلامة والصحة المهنية فى جميع نواحى حياتهم، وذلك لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ويتم الحفاظ فيه على الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

مخاطر البيئة

وأضاف مدير المديرية، أن فعاليات الافتتاح شاركت فيها الدكتورة غادة إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندس محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية، والمهندسة منى الدرديرى باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومن مديرية العمل مها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، كما شارك مفتشي السلامة بالإدارة والمكاتب المختلفة.

وألقى مدير المديرية كلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور، ثم التعريف بمعنى السلامة والصحة المهنية،وكيفية تحقيقها في بيئة العمل، مقدمًا لهم بعض النصائح لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما قامت رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالتأكيد على توعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية حتى يتم التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.