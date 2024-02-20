الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تشارك بفعاليات تسليم شهادات إعفاء التجنيد وكشف طبي لذوي همم بالمنوفية

تسليم شهادات الإعفاء
تسليم شهادات الإعفاء التجنيدى

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية في فعاليات حفل نظمته محافظة المنوفية بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون المحافظ، لتسليم شهادات الإعفاء التجنيدي وتوقيع الكشف الطبي لذوي الهمم، وتكريم الأبطال من ذوي الهمم المتميزين بالمجالات المختلفة والتفوق الرياضي بالإرادة الحقيقية ودمجهم بالمجتمع.

مبادرة قادرون باختلاف 

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" بقصر الثقافة بالمنوفية، بحضور اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، والعميد محمد معوض مدير المخابرات الحربية بالمنوفية، والعميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد أبو شنب مدير المستشفى العسكري بالمحافظة، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وذلك في ضوء جهود المديرية في خدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها من ذوى الهمم والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم من برامج التدريب المهني المجانية وفرص العمل اللائقة لهم لدمجهم في سوق العمل.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل 

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق أهداف التنمية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذ سياسة الوزارة في توفير مزيد من فرص العمل داخل المنشآت التي يعمل فيها 20 عاملًا فأكثر لاستيفاء النسبة المقررة التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2018.

دعم ذوي الهمم 

وقال مدير المديرية إن الحفل افتتح بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي قدم الشكر لجميع القيادات التنفيذية في المنوفية على دعمهم ومساندتهم لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وأشاد بدور مديرية العمل في احتضان ودمج أبناء المحافظة في سوق العمل والمجتمع. 

وأكد مدير المديرية على التعاون الكامل بين محافظة المنوفية وقياداتها التنفيذية والقوات المسلحة لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء المحافظة من ذوي الهمم. وقدم شكره لمحافظ المنوفية على جهوده في خدمة أبناء المحافظة، وأشاد بإدارة التجنيد وقيادتها التنفيذية، مؤكدا دعمه الكامل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في مختلف المجالات. وأكد أن الاعاقة الحقيقية هي اعاقة الروح وليست اعاقة الجسد، وأن الإنسان ما دام حيًا يستطيع أن يصنع المعجزات.

وأضاف مدير المديرية أنه يحرص على الاهتمام بهم وتشجيعهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، والتأكيد على حقوقهم، مما يساهم في دمجهم في كافة القطاعات وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، لدمجهم في سوق العمل داخل المجتمع، لتوفير حياة كريمة لهم، كونهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع. وأكد أنه حريص دائمًا في تقديم الخدمات للمواطنين بالمنوفية، ولا سيما أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية والحماية. وأشار إلى أن مكتبه مفتوح طيلة الوقت لأولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل توفير سبل الراحة والأمان، ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم ومساعدتهم. وفي ختام الفعاليات جرى تبادل الدروع كهدايا تذكارية، كما ساهم ذوو الاحتياجات الخاصة في تقديم عروض مسرحية أثناء الحفل نالت إعجاب الجميع.

مديرية العمل محافظة المنوفية الإعفاء التجنيدى شهادات الإعفاء التجنيدى ذوي الهمم

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