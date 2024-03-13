الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عقود عمل للشباب وذوي الهمم بشركة مواد غذائية بسوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج، سلمت عدد 71 عقد عمل للشباب في شركة توفير المواد الغذائية "كازيون"، والتي شملت عدة وظائف منها مديري فروع، ومساعدي مديري فروع، ورئيس وردية، وموظفين فرع، بالإضافة إلى تسليم 5 عقود عمل لذوي الهمم بالشركة، وجاري استكمال العدد المطلوب ليصل إلي 100 موظف بالشركة، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

توفير فرص عمل 

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.

 وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم ملتقي توظيف في نوفمبر الماضي، بقاعة التدريب الإداري بديوان المديرية لشركة كازيون ماركت لبيع وتوزيع المواد الغذائية بسوهاج والتي افتتحت 15 فرع بسوهاج، وجرى عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار 100 موظف من أفضل العناصر المؤهلة، وفقًا للشروط الواردة بالإعلان، وبالفعل جرى اختيار 71 وتم تدريبهم في محافظة المنيا بعد استكمال إجراءات تعيينهم.

توقيع عقود عمل 

وأشار إلى أنه جرى توقيع عقود عمل لعدد 5 من ذوي الهمم لاستيفاء النسبة القانونية الـ 5 % من إجمالى عمالها من بين تلك الفئة، وهم: أحمد عثمان على القط، حمدي السيد محمد، اسماء محمد مصطفى، ومحمد السيد محمد ابو الحسن، ومحمد مصطفي خليل، للعمل على وظيفة ( موظف فرع ) وفقًا للإعاقة والمؤهل، بعد التأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، ومنها الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي علي العمال، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات، كما كرم مسئولي الشركة لالتزامهم بالتعيين عن طريق وزارة العمل واستيفاء نسبة ذوي الهمم، وحضر تسليم العقود والتكريم: إلهام السيد مدير عام شئون المناطق، ومن الشركة احمد يوسف المدير الإقليمي للشركة لجنوب الصعيد، ورامي شوقي مدير الموارد البشرية، وإسلام علاء مدير البيع.

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