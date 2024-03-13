الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الجيزة

فرص عمل لذوى الهمم
فرص عمل لذوى الهمم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن توفير فرص عمل لذوى الهمم من الجنسين من أبناء محافظة الجيزة والمقيمين فيها، من سن 18 إلى 35 سنة، من جميع المؤهلات بداية من الإعدادية، وذلك بالتنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت، بمدينة السادس من أكتوبر إحدى شركات سوميتومو العالمية التى تعمل فى مجال الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات، وصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل مليار يورو سنويا، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.

فرص عمل لذوي الهمم 

يأتى ذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بها من ذوى الهمم تطبيقًا لأحكام قانون رعاية ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وفى ضوء سياسة الوزارة نحو تنفيذ تلك التوجيهات من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم.

توفير فرص العمل 

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه جرى التنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت، فرع السادس من أكتوبر لتوفير تلك الفرص لذوى الهمم، التى يتشرط فيها وجود بطاقة الخدمات المتكاملة، وان يكون المتقدم من سكان محافظة الجيزة، ومنوهة إلى مميزات تلك الفرص من توفير التأمين الصحى والاتجتماعي لمن يشغل تلك الفرص، وكافة المزايا التى يتمتع بها العاملون بالمصنع، كما يمكن التواصل مع المدير المسئول عبدالحميد الملاح من خلال الإتصال على رقم الهاتف: 01000433517 للحصول على تلك الفرص، أو من خلال التقدم بمقر مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل ومقره شارع يوسف عباس بمدينة نصر - القاهرة.

وزارة العمل فرص عمل ذوي الهمم محافظة الجيزة تدريب مهني القطاع الخاص

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