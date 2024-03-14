وزارة العمل: بدء تنفيذ خطة تدشين قاعدة بيانات لراغبي العمل في الخارج

جددت وزارة العمل، اليوم الخميس، دعوتها إلى الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج، بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج، لتلبية فرص العمل التي تتلقاها "الوزارة" من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل، أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

تدشين قاعدة بيانات

وتستقبل "الوزارة" خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح،لإستلام الأوراق المطلوبة، وكذلك تنظيم محاضرات لهم في "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتوعيتهم بالحقوق والواجبات الخاصة بالعمل بالخارج، والتنبيه عليهم بالتعامل مع "الوزارة" فقط،حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب إو احتيال من جانب الصفحات أو الرسائل الوهمية، حيث أشاد الشباب بحسن الاستقبال بشكل لائق وكريم، مشيدين أيضا بدور وجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحمايتهم ورعايتهم.

توفير فرص عمل

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن ذلك يحدث في إطار خطط الوزارة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل أو الخارج،للمُساهمة في التقليل من حجم البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الأن، بفضل جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لتوفير فرص عمل للشباب في المشروعات الوطنية العملاقة،أو في شركات القطاع الخاص من خلال مُلتقيات التوظيف بكافة محافظات مصر.

ودعا "الوزير" الشباب إلى الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وتنمية المهارات على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا أيضا الشباب بأهمية الإعلاء من قيمة العمل،والإتقان فيه.

وكان بيان لوزارة العمل، صدر الأسبوع الماضي، دعا الشباب المصري الراغب في السفر للعمل بالخارج إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة،موضحًا فتح باب التسجيل، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي"، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتنفيذ دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg،مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدويًا بديوان عام "الوزارة".

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت المدير العام، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها:

1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، واختيار بند "تسجيل البيانات لأول مرة".

2- إختيار "تسجيل راغبي العمل ".

3- تسجيل البيانات كالتالي:

-اختيار رغبة "العمل بالخارج".

-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج ".

- التأكد من تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف وجواز السفر وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل.

-الاحتفاظ بكلمة السر.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي،موسمية أو دائمة،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.

ويوضح الفيديو التالي خطوات التسجيل..

https://www.youtube.com/watch?v=JcUqeWY5bFo&t=5s