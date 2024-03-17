وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بالإسكندرية نظمت فعاليات ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الشاطبي، بحضور عدد من الممرضات والجهاز الإدارى بالمستشفى، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة.

مبادرة "سلامتك تهمنا"

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات، وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول: تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الفعاليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات؛ للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف وكيل المديرية أن الفعاليات شارك وحاضر فيها المهندسة حسناء عطية مهندس السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل وسط، مؤكدًا استمرار تنظيم ندوات التوعية فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة إيمانًا من المديرية بدورها الهام فى الحفاظ على العنصر البشري وحمايته، وكذلك المنشآت والمترددين عليها فى ضوء خطة موضوعة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتنفذها الإدارة المختصة بالمديرية والمكاتب التابعة لها.