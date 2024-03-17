وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمستشفى السلام التخصصي، بحضور عدد من الممرضات والجهاز الإداري بالمستشفى، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان.

السلامة والصحة المهنية

تناولت الندوة أهمية السلامة والصحة المهنية، ومعايير السلامة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل آمنة، والحد من وتقليل الحوادث والإصابات داخل أماكن العمل، وذلك لتوعية العاملين بمخاطر عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضرورة حماية المنشآت، ضمن سلسلة من الندوات بداتها مديرية العمل للنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن.

زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن تلك الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف القطاعات، للحفاظ على الأفراد والممتلكات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار، مضيفًا أن الندوة قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالسلام وألقت المحاضرات بها زينب محمد من مكتب سلامة وصحة مهنية السلام.

وألقى الدكتور أشرف غانم، مدير السلامة والصحة المهنية بالمستشفى كلمة حول خطط الطوارئ وحمايه المستشفى من المخاطر البيولوجية والفزيائية والكميائية، وكذلك دور المرأة في السلامة، وأجرى تجربة عملية لكيفية التعامل مع الحرائق واستخدام طفايات الحريق.

حضر الندوة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الدكتورمحمد عادل الوزير، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتورة راندا محمد، رئيس الإشراف والمتابعة، والدكتورة دينا محمد، مدير إدارة الأمراض المتوطنة، واحمد السيد، مراقب الصحة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.