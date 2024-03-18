6 اطعمة.. تعرف على الأطعمة الصحية المناسبة التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي

هل تصاب بالمرض كثيرًا ولكنك لا تستطيع معرفة السبب؟ غالبًا ما تكون عادات نمط الحياة السيئة سببًا لانخفاض المناعة، كما أن إدخال تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي أو نشاطك البدني يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا في تحسين الصحة والرفاهية العامة.

مع اقتراب فصل الشتاء واقتراب فصل الصيف، قد تؤثر التقلبات الانتقالية ودرجات الحرارة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات المناعة، ولضمان صحة جيدة طوال العام، من المهم إضافة أطعمة معينة إلى نظامك الغذائي والتي ستساعدك على الوقاية من العدوى في جميع الفصول.

سواء كان اللوز مصدرًا قويًا للتغذية أو التوت الغني بمضادات الأكسدة، فهناك الكثير من الخيارات المليئة بالمغذيات للاختيار من بينها.

من خلال دمج هذه الأطعمة الخمسة الفائقة في نظامك الغذائي، يمكنك منح جسمك الدعم الذي يحتاجه ليظل بصحة جيدة وقويًا.

خاصة في ظل نمط الحياة السريع اليوم، يمكن العثور بسهولة على هذه الأطعمة البسيطة والمليئة بجميع العناصر الغذائية الأساسية في مطبخك.

هذه الأطعمة المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والبروبيوتيك، ستضمن لك عدم الإصابة بالعدوى الموسمية بسهولة والبقاء بصحة جيدة طوال العام.



أغذية داعمة للمناعة:

وتشارك الدكتورة روهيني باتيل MBBS وأخصائية التغذية في مقابلة مع HT Digital قائمة من الطعام الذي يعمل على تعزيز المناعة لدعم صحتك.

1. اللوز:

هذه المكسرات الصغيرة لها تأثير قوي عندما يتعلق الأمر بدعم جهاز المناعة لديك، اللوز مصدر قوي للحديد وهو عنصر أساسي للتطور الطبيعي لجهاز المناعة، وأيضا اللوز غني بفيتامين ب2 وفيتامين هـ والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور، وينتج أطنانًا من الطاقة ويمكن أن يدعم الجسم في حالات الأمراض.

2. الحمضيات:

بعد ذلك، لدينا الحمضيات مثل البرتقال والليمون هذه الفاكهة غنية بفيتامين C، وهي ضرورية للحفاظ على جهاز مناعة قوي، يساعد فيتامين C جسمك على إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر حيوية لمكافحة الالتهابات.

3. الزبادي:

لا تغفل عن تناول الزبادي، يساعد الزبادي المليء بالبروبيوتيك في الحفاظ على صحة الأمعاء، مما يؤدي بدوره إلى تقوية جهاز المناعة لديك، ويمكن أن يساعد إضافة الزبادي إلى روتينك اليومي في الحفاظ على شعورك بالارتياح طوال العام.

4. الثوم:

الثوم ليس فقط للنكهة، بل هو أيضًا معزز قوي للمناعة، حيث يحتوي الثوم الغني بالأليسين على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات يمكن أن تساعد جسمك على مقاومة الالتهابات والبقاء بصحة جيدة.

5. التوت:

التوت والفراولة، والتوت الأزرق، كلها فاكهة مليءة بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الضارة، يمكن أن يساعد تضمين التوت والفاكهة الأخرى في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب ودعم نظام المناعة الصحي لديك.



6. الخضروات الورقية:

أخيرًا، لا تنس الإكثار من الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت، هذه الأنواع من الخضار مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة والمناعة، وتعد إضافتها إلى وجباتك طريقة سهلة لتعزيز نظام المناعة لديك.