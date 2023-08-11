بالنفصيل.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الجلد العصبي وطرق الوقاية

يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجلد العصبي دون وعي أو معرفة نوع المرض، وهو نوع من الإكزيما الحادة التي تتمركز في منطقة معينة محددة ويرافقها الشعور بالحكة الشديدة في الجلد.

وخلال السطور التالية نوضح أعراض التهاب الجلد العصبي لتجنب الإصابه به وأسباب ظهور الإكزيما على الجلد، لذلك نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها للوقاية من هذا المرض الجلدي، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

تعرف على أعراض التهاب الجلد العصبي لتجنب الإصابه

1 - في البداية ستلاحظ تغير في لون الجلد الطبيعي للون الأحمر مع ظهور التهابات شديدة.

2 - ظهور بقعة مختلفة عن لون الجلد وتختلف حجمها من شخص لأخر.

3 - زيادة سمك الجلد وتغير ملمسة مائلاً للخشونة.

4 - ظهور بقعة أو عدة بقع جلدية مع الشعور بالحكة فيها.

5 - إلتهاب البقعة وتغير لونها أكثر دكنة عن باقي الجلد.

6 - جفاف الجلد في المناطق التالي( الأيد - القدم - الجفون ).

أسباب الإصابة بالتهاب الجلد العصبي

1 - القلق والتوتر الشديد.

2 - ارتداء الملابس الضيقة أو الغير قطنية.

3 - إهمال شرب الكثير من الماء الذي يحتاجة الجسم لترطيب الجلد.

4 - جفاف الجلد.

5 - التعرض لعضة حشرة.

طرق الوقاية من الإصابة بـالتهاب الجلد العصبي

1 - تناول الماء بشكل كافي يومياً لحماية جلدك من الجفاف.

2 - ارتداء الملابس القطنية الفضافضة.

3 - وضع المرطبات الجلدية الطبية المناسبة لجلدك وفقاً لاستشارة طبيك.

4 - ارتداء قفازات لمنع حك الجلد أثناء النوم.

5 - وضع لصق طبي مكان إصابتك والتي تشعر بها بالحكة لتقليل الأعراض.