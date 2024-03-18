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تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

يصوم المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم بثامن أيام شهر رمضان الكريم 2024 ولهذا يبحث ملايين المسلمين في مصر والوطن  العربي عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 / 1445، خاصة بعد اقتراب نهاية الإسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2024  / 1445، مما دفع المسلمين إلى التساؤل عن تحديد موعد عيد الفطر بناءً على الرؤية الفلكية.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

بالنسبة لـ موعد عيد الفطر المبارك 2024 / 1445، فقد قام  مركز الفلك الدولي بالاعلان عن نتائج استطلاع هلال شهر شوال لعام 2024 / 1445، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وذلك بناءً على التوقعات الفلكية.

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ لتحديد اليوم الفعلي لعيد الفطر.

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إجازة عيد الفطر 2024 
 

أما بالنسبة لـ إجازة عيد الفطر 2024 في مصر، فقد حُددت وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي نُشرت عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء. فستبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، حيث ستمنح إجازة عيد الفطر لعام 2024 موظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة مدة ثلاثة أيام كاملة.

وذلك حسبما أعلن مركز "الفلك الدولي" عن حساباته الفلكية  حيث أكد أن شهر رمضان سوف يكون مدته 30 يومًا في هذا العام.

 

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الإجازات الرسمية 2024

بعد انقضاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى عشرة أيام كعطلات رسمية في العام الحالي وفقًا للجدول التالي:

إجازة يوم الخميس 25 إبريل 2024:
بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024:
بمناسبة عيد العمال.

إجازة يوم الاثنين 6 مايو 2024:
بمناسبة شم النسيم.


إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024:
بمناسبة وقفة عيد الأضحى.

إجازة من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024:
بمناسبة ثورة 30 يونيو.

إجازة يوم الاثنين 8 يوليو 2024:
بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024:
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

إجازة يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024:
بمناسبة المولد النبوي الشريف.

إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024:
بمناسبة عيد القوات المسلحة.

 

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