يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة قيمة زكاة الفطر 2024 حيث انتشرت التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تأتي هذه التساؤلات بعد إعلان الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن قيمتها للفرد كحد أدنى، مع مراعاة أسعار السلع في الأسواق.

قيمة زكاة الفطر 2024 بحسب ما أعلنته دار الإفتاء والفئات المستحقة لها

قيمة زكاة الفطر 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر 2024، حيث تم تحديدها بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى للفرد، وأكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام على أهمية تقديم زكاة الفطر منذ اليوم الأول لشهر رمضان مع العلم أن أخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد، وتوجيهها للفقراء والمحتاجين، مع التأكيد على جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مالا بدلا من الحبوب، وذلك لتيسير على مستحقي الزكاة في قضاء حاجاتهم.

وأشار المفتي إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، وأنه يُجوز شرعا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

مقدار فدية الصيام

كما حددت الإفتاء قيمة الفدية بمبلغ 30 جنيهًا كحد أدنى لليوم الواحد للمسلمين الذين يعجزون عن الصيام لأسباب شرعية معتبرة ومستمرة.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر

هم ثمانية أصناف الواجب عليهم الزكاة كما ذكروا في الأية رقم 60 من سورة التوبة في قوله تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".