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قيمة زكاة الفطر 2024 بحسب ما أعلنته دار الإفتاء والفئات المستحقة لها

قيمة زكاة الفطر
قيمة زكاة الفطر

يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة قيمة زكاة الفطر 2024 حيث انتشرت التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تأتي هذه التساؤلات بعد إعلان الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن قيمتها للفرد كحد أدنى، مع مراعاة أسعار السلع في الأسواق.

قيمة زكاة الفطر 2024 بحسب ما أعلنته دار الإفتاء والفئات المستحقة لها 

قيمة زكاة الفطر 2024 

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر 2024، حيث تم تحديدها بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى للفرد، وأكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام على أهمية تقديم زكاة الفطر منذ اليوم الأول لشهر رمضان مع العلم أن أخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد، وتوجيهها للفقراء والمحتاجين، مع التأكيد على جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مالا بدلا من الحبوب، وذلك لتيسير على مستحقي الزكاة في قضاء حاجاتهم.

وأشار المفتي إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، وأنه يُجوز شرعا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

مقدار فدية الصيام 

كما حددت الإفتاء قيمة الفدية بمبلغ 30 جنيهًا كحد أدنى لليوم الواحد للمسلمين الذين يعجزون عن الصيام لأسباب شرعية معتبرة ومستمرة.

بطريقة بسيطة.. الإفتاء توضح كيفية حساب قيمة الزكاة

حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام

الفئات المستحقة لزكاة الفطر 

هم ثمانية أصناف الواجب عليهم الزكاة كما ذكروا في الأية رقم 60 من سورة التوبة في قوله تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

  1. فيما يخص فئات الأشخاص المستحقون لزكاة الفطر كما ذكرتهم الآية فهم:
    الفقراء: وهو الشخص الذي يعجز عن تلبية احتياجاته الأساسية.
  2. المساكين:  هو من له مال أو كسب ولكن لا يكفي حاجاته الأساسية.
  3. العاملون على جمع الزكاة وتوزيعها.
  4. المؤلفة قلوبهم: فهم الجماعة المقصود تأثيف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتها عليه، سواء لضعف إسلامهم أو لكف شرهم عن المسلمين أو لجلب المنفعة منهم.
  5. في الرقاب: فهم الأرقاء والعبيد، وقيل أنها تشمل المكاتب الذين اشتروا حريتهم من أسيادهم مقابل دراهم متبقية في ذمتهم كما يمكن أن تشمل المسلم الذي وقع في الأسر.
  6. الغارمون: الأشخاص الذين لا يستطيعون سداد ديونهم.
  7. في سبيل الله: ويشمل هذا المجاهدين والغزاة في سبيل الله.
  8. ابن السبيل: وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.
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