كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2024.. والفئات المستحقه لها

يرغب الملايين من المسلمين في معرفة قيمة زكاة الفطر 2024 حيث تعد من الزكاة واجب على كل مسلم ومسلمة فرضها الله تعالى حتى تكون للتطهير من الذنوب والآثام وقبل انقضاء مهلتها المحددة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهى: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2024

حددت الافتاء المصرية قيمة زكاة الفطر رمضان 2024، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وتعادل قيمة زكاة الفطر 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر، ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والتي أثرت على الحياة العامة في رمضان 2024 مقارنة بالأعوام السابقة.

زكاة الفطر 2024 خلال الأعوام الماضية

- بلغت قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا في رمضان 2024.

- بلغت قيمة زكاة الفطر 30 جنيهًا في رمضان 2023.

- بلغت قيمة زكاة الفطر 15 جنيهًا في رمضان 2022.

حكم زكاة الفطر 2024

وحول حكم زكاة الفطر، قالت دار الإفتاء إنها طُهرة للصائم وهي فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

الفئة المستحقة لزكاة الفطر 2024 وفقا لدار الإفتاء المصرية

الفقير: وهو الشخص الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.

العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب: بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وقعت في برلين عام 1860 ميلادية، تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق.

الغارمون: الذين لا يستطيعون سداد ديونهم.

في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

ابن السبيل: وهو المغترب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

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